L’espace d’une matinée, plongez dans les méandres du 7e art, qu’il s’agisse de l’univers d’un réalisateur ou d’un genre de films.

Alice Guy, Germaine Dulac, Lois Weber, Dorothy Arzner, Coline Serreau, Agnès Varda… Combien de ces noms vous sont réellement familiers ? Combien de ces femmes, qui ont pourtant eu un rôle décisif dans l’histoire du cinéma et son évolution depuis sa création, ont réussi à s’ancrer durablement dans notre mémoire collective ? S’il y a eu des réalisatrices, des

pionnières, des génies et des théoriciennes qui ont traversé le cinéma au fil

des décennies et que l’on retrouve même parfois derrière des films que nous

connaissons toutes et tous par cœur, elles restent le plus souvent invisibilisées,

voire totalement absentes des index et des études universitaires.

À l’aide d’extraits, de quizz, de débats et

de documents rares, nous vous proposons de plonger avec nous dans l’histoire

des femmes qui ont marqué le cinéma. Venez découvrir les grands noms, les

grands films, les grandes théories et les grandes évolutions, et explorons

ensemble l’univers de ces cinéastes que nos mémoires ont trop longtemps

écartées et plongées dans l’ombre.

Que vous

soyez un.e féministe aguerri.e ou simplement curieuse ou curieux de découvrir

cette histoire parallèle et passionnante du cinéma, on vous garantit que vous

trouverez votre compte dans ce Café Ciné ! Un voyage à travers le temps peuplé

de chefs d’œuvre, d’obstacles, de luttes qui, nous l’espérons, parviendra à

vous convaincre que oui, définitivement : les hommes n’ont pas le monopole du

cinéma et de son industrie.

En partenariat avec la Bibliothèque Marguerite Durand

