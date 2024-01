Café Ciné « le sport au cinéma » Bibliothèque Parmentier Paris, mercredi 28 février 2024.

Le mercredi 28 février 2024

de 18h00 à 20h00

Public adolescents adultes. A partir de 15 ans.

Réservations ouverte à partir du mardi 30 janvier 2024.

De Raging Bull au Mans 66 : le sport au cinéma, l’histoire d’un genre qui n’existe pas

Le

cinéma s’est toujours intéressé au sport et a été fasciné depuis son origine par la possibilité de représenter l’effort et les échecs, les victoires et les souffrances.

De la boxe à la course automobile en passant par le football, on retrouve tout autant

de pratiques sportives que de films qui leur sont dédiés.

Mais… est-ce que l’on peut pour autant considérer le sport comme un genre à

part entière du cinéma, au même titre que l’horreur ou la comédie ? Et si oui,

quelle en serait l’histoire, concrètement ? Quels seraient ses chefs-d’œuvre et

ses pires incarnations ?

C’est tout un pan méconnu de l’histoire du cinéma que nous vous invitons à

venir explorer avec nous lors de ce Café Ciné exceptionnel ! Du Sommet des

dieux à Marinette, de Rocky à Moi, Tonya, venez

découvrir tout ce que le cinéma a à dire du sport.

Comment est-ce que l’on

réalise techniquement des films dédiés à de telles prouesses physiques ? Et,

surtout, qu’est-ce qu’ils cherchent à dire plus globalement sur nous, notre

société, nos rapports aux genres et aux rêves ?

À l’aide d’extraits, de quizz, de débats et d’une absence complète de

musculature, nous décortiquerons ensemble l’histoire, le fonctionnement et le sens

des films dédiés au sport. Que vous soyez ceinture noire 3e DAN en bobsleigh ou

allergique à la marche à pied, ce Café Ciné est pour vous !

Sueur et odeur de pieds non garanties.

