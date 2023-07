Café Ciné : le cinéma d’horreur des années 80 Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café Ciné : le cinéma d’horreur des années 80 Bibliothèque Parmentier Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 11 octobre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Cette année, Halloween arrive en avance ! Et pour bien s’y préparer, la Bibliothèque Parmentier vous invite à un Café Ciné exceptionnellement… horrifique ! De John Carpenter à Wes

Craven, de La Mouche à l’iconique Shining sans oublier Les

Dents de la mer… Venez faire un saut dans la décennie qui a vu naître les

plus célèbres franchises du cinéma d’horreur : Vendredi 13, Freddy,

Halloween… Leprechaun ? (Ouf, non, ça c’est les années 90 !) Comment s’écrit un film d’horreur ? Quelles sont les techniques utilisées pour

nous faire sursauter d’effroi ? Comment sont nés tous ces chefs-d’œuvre qui

hantent nos soirées d’octobre ? Tout cela (et bien plus) vous sera dévoilé dans cet effroyable Café Ciné ! Que vous soyez spécialiste des jumps-scares ou expert en cachage d’écran avec

vos doigts, venez vous initier à la grande histoire du cinéma horrifique des

années 80. À l’aide d’extraits, de

quizz, de débats, de documents rares et de quelques fantômes, nous décortiquerons le fonctionnement de ce monde de terreur ainsi que son impact sur le cinéma et sur notre société. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

