Café Ciné : “La comédie au cinéma” Médiathèque Jean-Pierre Melville, 1 avril 2023, Paris.

Le samedi 01 avril 2023

de 11h00 à 12h30

. gratuit

Le 1er avril, l’humour est à l’honneur : à l’aide d’extraits, de quiz, de débats et de documents rares, les conférenciers Bastien Champougny et Margot Dugué vous proposent de plonger dans la grande histoire des comédies au cinéma. Venez découvrir leur fonctionnement, leur évolution à travers le monde, leurs grands noms et leurs âges d’or. À travers les continents et les époques, ils décortiqueront (en riant) ce fantastique genre cinématographique !

Des Temps modernes de Chaplin à la Cité de la peur des Nuls, de Sacré Graal à OSS 117 en passant par Le Pigeon, La Grande Vadrouille ou Ne coupez pas ! : les comédies rythment la vie de nos écrans. C’est le genre le plus populaire, le plus produit, le plus vu… du monde.

Mais qu’est-ce qui en fait l’essence ? Comment est-ce que le cinéma parvient à nous faire rire, nous, en France ? Et ailleurs ? Aux États-Unis, en Angleterre, en Russie, en Afrique : à quoi ressemblent les comédies ? Quels en sont les prodiges, les chefs d’œuvres ? Et pourquoi ce genre si populaire semble-t-il aux premiers abords si fermé aux femmes réalisatrices ?

Que vous soyez passionnés par les comédies ou que vous n’ayez plus ri depuis vos douze ans, on vous garantit que vous trouverez votre compte dans ce Café Ciné absolument… tordant !

Un voyage à travers le temps, les pays et les styles avec un seul mot d’ordre : la légèreté… et le rire.

Pour plus d’informations sur les conférences animées par Bastien Champougny et Margot Dugué, nous vous invitons à consulter le site officiel des Cafés Ciné.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Bastien Cgampougny et Margot Dugué Café Ciné : “La comédie au cinéma”