.Public adolescents adultes. gratuit Réservation par téléphone, par mail ou sur place auprès des bibliothécaires. Une conférence ludique et interactive sur le grand réalisateur Hayao Miyazaki et sa filmographie. Qui n’a jamais rêvé de Château Ambulant, d’un Voisin Totoro ou d’un merveilleux Monde de Chihiro ? Nous

connaissons toutes et tous ces classiques du cinéma d’animation, mais… Quelles

histoires se cachent derrière ? Comment un seul homme a-t-il pu donner vie aux

rêves de toute une génération ? Comment réussit-on à créer autant d’univers, de

personnages, d’histoires qui traversent les continents et les imaginaires ? Embarquez

avec nous pour un Café Ciné exceptionnel dédié au cinéma d’Hayao Miyazaki ! De

ses premiers mangas au crépusculaire Garçon et le Héron : venez

découvrir la carrière de l’homme qui a révolutionné le cinéma d’animation

asiatique ! À l’aide d’extraits, de quizz, de débats et de documents rares, venez

(re)découvrir l’histoire du plus passionnant des réalisateurs japonais ! Discussion, projection et documents proposés par Bastien Champougny et Margot Dugué, conférenciers spécialistes du 7ème art. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

