Café ciné : « Discussion autour du cinéma de Walt Disney » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 11h00 à 13h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Entrée libre

Une présentation ludique et approfondie de l’univers de Walt Disney, par Margot Dugué et Bastien Champougny.

Qui n’a jamais volé avec Dumbo, dansé avec Cendrillon, couru au Pays des merveilles avec Alice… ou menti avec Pinocchio ?

Nous connaissons toutes et tous ces grands classiques du cinéma d’animation, mais connaissons-nous vraiment les histoires qui se cachent derrière ?

Comment est-ce que ces films ont été faits ? Comment a-t-on réussi, concrètement, à créer autant d’univers, de personnages, d’histoires qui ont aussi bien pu traverser les décennies ?

Embarquez avec nous pour un Café Ciné exceptionnel dédié aux premiers films d’animation des studios Disney !

Des origines méconnues aux plus grands succès, des Laugh-O-Grams aux Silly Symphonies, de Blanche-Neige à Saludos Amigos en passant par Fantasia et Peter Pan… la carrière de Walt Disney n’aura plus aucun secret pour vous !

Extraits, quizz, anecdotes, courts-métrages rares, analyse et discussion… Venez (re)découvrir l’histoire de l’homme derrière le studio qui a révolutionné le cinéma d’animation, et même le cinéma tout court !

Entrée libre, au deuxième étage de la médiathèque

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Bastien Champougny & Margot Dugué