Café-ciné: Discussion autour du cinéma de Jean-Pierre Melville Brive-la-Gaillarde, samedi 10 février 2024.

Café-ciné: Discussion autour du cinéma de Jean-Pierre Melville Brive-la-Gaillarde Corrèze

Venez découvrir l’histoire et les secrets qui se cachent derrière les 13 longs-métrages du réalisateur, 13 films qui ont traversé les décennies et qui sont aujourd’hui devenus de grands classiques du cinéma français.

Du Silence de la mer à Un Flic, en passant par Le Samouraï et L’Armée des ombres, nous reviendrons ensemble, pas à pas, sur le cinéma et la vie de celui qui s’engagea dans la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale, qui se fâcha avec la terre entière et qui changea à tout jamais l’histoire du cinéma français !

A 18. Le Café Ciné est ouvert à tous les curieux qui ont envie de découvrir différents univers cinématographiques !

Venez découvrir l’histoire et les secrets qui se cachent derrière les 13 longs-métrages du réalisateur, 13 films qui ont traversé les décennies et qui sont aujourd’hui devenus de grands classiques du cinéma français.

Du Silence de la mer à Un Flic, en passant par Le Samouraï et L’Armée des ombres, nous reviendrons ensemble, pas à pas, sur le cinéma et la vie de celui qui s’engagea dans la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale, qui se fâcha avec la terre entière et qui changea à tout jamais l’histoire du cinéma français !

A 18. Le Café Ciné est ouvert à tous les curieux qui ont envie de découvrir différents univers cinématographiques ! .

31 avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10 20:00:00



L’événement Café-ciné: Discussion autour du cinéma de Jean-Pierre Melville Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-01-22 par Corrèze Tourisme