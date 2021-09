Doazit Doazit Doazit, Landes Café chercheur et spectacle Doazit Doazit Catégories d’évènement: Doazit

Landes

Café chercheur et spectacle Doazit, 17 septembre 2021, Doazit. Café chercheur et spectacle 2021-09-17 17:30:00 – 2021-09-17

17h30 – "Café chercheur" au bar de Doazit avec Philippe Dubedout et Monsieur Traimond. 19h – représentation théâtrale "Marcelle n'a jamais vu la mer" dans la salle des fêtes. Entre les deux, un verre de l'amitié sera offert par le Musée de la Chalosse. +33 5 58 98 69 27

