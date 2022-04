CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 30 avril 2022, Nevers.

CAFÉ CHARBON NEVERS

Café Charbon, le samedi 30 avril à 19:30

### Soirée bal avec des jeunes artistes des musiques traditionnelles actuelles – Co.prod AMTCN **20h – Duo Meunier – Buteau** Un duo qui témoigne bien que la jeunesse morvandelle ne manque pas de talents. Ces deux jeunes musiciens ont toute la technique et l’énergie pour satisfaire les danseurs les plus aguerris des bals du Centre-France/Morvan. **21h15 – Duo « ET ZOU ! »** avec Alice FORGES ( vielle/voix)/ Baptiste POULET ( cornemuses/ accordéon diatonique) **21h45 – BARGAINATT** De compositions en revisites d’airs traditionnels, Bargainatt vous invite à la découverte de son univers à la fois moderne et authentique. Les musiciens puisent leurs inspirations dans les danses de diverses régions de France qui lui tiennent à cœur, Bargainatt vous propose un voyage aux multiples couleurs et influences, plein d’énergie et de fraicheur. [www.bargainatt.com](http://www.bargainatt.com)

8€

BalÔcharbon

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T19:30:00 2022-04-30T23:59:00