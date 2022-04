CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 9 avril 2022, Nevers.

CAFÉ CHARBON NEVERS

Café Charbon, le samedi 9 avril à 19:30

### CHOEUR URBAN GOSPEL Le chœur gospel de Cathy Lebon, de l’école de musique et de danse des Bertranges se produira avec les Mad Men en première partie de concert de The Buttshakers. ### MAD MEN Le groupe Mad Men de la ville de La Charité sur Loire, coaché par Flavio Viscat se produira avec la chorale gospel de Cathy Lebon en première partie du concert de The Buttshakers ### BUTTSHAKERS Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie de la séduisante et charismatique riot girl Ciara Thompson, The Buttshakers nous délivrent une soul chaude et crue qui lorgne sur le blues et les rythmes addictifs qu’ils affectionnent tant. Un rythm n’blues avec une touche de garage, et une forte dose de sex-appeal font de leurs chansons des hits puissants, transformant leurs shows en furieux dancefloors.

12€/10€

SHAKE YOUR SCHOOL 2022

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T19:30:00 2022-04-09T23:59:00