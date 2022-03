CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 26 mars 2022, Nevers.

Café Charbon, le samedi 26 mars à 19:30

**Spider ZED** se fait l’artisan d’une poésie du quotidien tristement amusante et se refuse à toute tentative d’embellir la réalité. Ses morceaux, parfois loufoques d’un premier abord, révèlent souvent un spleen véritable et traduisent dans la plupart des cas une volonté d’aller à contre-courant des codes traditionnellement véhiculés par l’industrie du divertissement. **Guizzi**, proche de beatmakers renommés comme Kezah, Cosmo, Kuro ou Raven, et grand fan de rap, s’amuse à topliner et tourner en dérision les rappeurs et les codes du YouTube Game en parodiant Lil Nas X ou encore Heuss L’Enfoiré sur “Code Créateur” et “KhaptASMR”. Après deux singles, Ché Pas et Ratata , Guizzi décide d’aller encore plus loin pour donner naissance au projet REVEAL dont la sortie est prévue au mois de juin.

12€/10€

SPIDER ZED // GUIZZI – Samedi 26 Mars – 19h30

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers Nièvre



