Café Charbon, le vendredi 11 mars à 19:30

POGO CAR CRASH CONTROL ———————- Pourquoi dès qu’ʼun groupe fait de la musique violente, percutante, puissante on tape forcément dans le champ lexical du chaos ? Détruire, exploser, arracher, massacrer… C’ʼest un raccourci évident mais cela ne s’ʼapplique pas forcément à Pogo Car Crash Control. Alors oui, c’ʼest sûr que depuis leur première répète dans le 77 dans une salle taillée comme un demi-gymnase entre un Quick et un McDo, le groupe a plutôt fait dans le bruyant que dans la délicatesse. Et pourtant, avec P3C, on est plus dans la construction que dans l’ʼanéantissement. LA PHAZE ——– Quand l’engagement sans concession de textes aux sonorités ciselées rencontre la vélocité des musiques urbaines et le son organique des instruments reggae-dub, cela donne La Phaze. Un mélange artistique hybride et percutant qui donna naissance à la Pungle – contraction de punk-rock et jungle. Mais, quelle que soit la profonde lucidité avec laquelle les membres de La Phaze s’emparent de leurs narrations, à aucun moment le groupe ne laisse place au constat cynique ou à la tentation du renoncement.

12€ / 10€

Pogo car crash control – La Phaze

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers Nièvre



