BalÔcharbon avec Bal O’Gadjo Vendredi 16 février 2024, 20h30 Café Charbon, Nevers (58) 13€ / 10€ réduit

20h30 : Bal avec les élèves du Département de Musique Traditionnelle du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers

21h45 : Naviguant sur un flot enivrant de musiques de l’Est, poussé par un fort vent du sud, Bal O’Gadjo repousse encore un peu plus loin les frontières du bal folk et se permet d’improbables passerelles. Depuis 2005, nos 5 musicien.ne.s poursuivent leur travail d’ouverture et de rencontre entre les musiques, chants et danses traditionnels d’ici et du monde, au fil de 6 albums sans cesse enrichis par le parcours de chacun.

Un vrai « Bal-Trip Musical » créatif et vivant !

Café Charbon, Nevers (58) 10, Rue Mademoiselle Bourgeois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T00:30:00+01:00

baltrad balfolk