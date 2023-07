Haïkus Numériques Café Charbon Nevers, 25 mai 2024, Nevers.

Haïkus Numériques Samedi 25 mai 2024, 20h00 Café Charbon 9€ / 7€ / 6€

Ale, artiste visuel, et Simon, musicien multi-instrumentiste se font face, de chaque côté d’un écran. Ensemble, par la magie des arts numériques, du théâtre d’objets et de la musique assistée par ordinateur, ils donnent naissance à des performances musicales et visuelles très courtes, inspirées de la poésie japonaise. Des objets et sons du quotidien sont détournés : des couteaux qui dansent, un jazz improvisé, des traces de pas dans le sable, des cigales numériques qui chantent, de la musique minimaliste, une allumette s’allumant à distance…

Au sein d’un dispositif joliment immersif, s’offre alors au spectateur une multitude de petites expériences technologiques et poétiques, où s’invitent aussi l’humour et l’imagination.

Après deux collaborations (Homme Machine en 2016 et Volga en 2017), Ale et Simon décident d’approfondir les liens d’amitié entre leurs ordinateurs. Les objets du quotidien sont célébrés en onze haïkus (poèmes en trois vers, souvent une seule phrase découpée en trois moments), donnant vie à Haïkus numériques.

Une heure de voyage assisté au cœur d’univers tantôt contemplatifs, souvent drôles, parfois résolument participatifs et même surprenants !

Cie Petite Nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T20:00:00+02:00 – 2024-05-25T21:00:00+02:00

Théâtre d’objets

Cie Petite Nature