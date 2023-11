Bribes 4 Café Charbon Nevers, 13 novembre 2023, Nevers.

Bribes 4 Lundi 13 novembre, 18h30 Café Charbon 12 €

Les artistes authentiques sont toujours là où on ne les attend pas : on connaissait Bribes 4 en quartette explosif pétri de noise, free rock et free jazz, et voilà qu’on les retrouve plongés dans des enregistrements incunables de Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/bribes-4

Café Charbon Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/bribes-4 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T18:30:00+01:00 – 2023-11-13T19:30:00+01:00

festival jazz

© Simon Lambert