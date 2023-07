Visite guidée des locaux du Café Charbon Café Charbon Nevers, 16 septembre 2023, Nevers.

Visite guidée des locaux du Café Charbon 16 et 17 septembre Café Charbon Entrée libre

Nous vous proposons de visiter le nouveau Café Charbon, dont les travaux de rénovation se sont achevés en 2021 : découvrez la salle club, la salle concert, ainsi que des explications historiques et techniques.

Café Charbon 10 rue Mademoiselle Bourgeois, Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 https://www.cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel Le Café Charbon est un équipement dédié aux musiques actuelles : diffusion, création, accompagnement des pratiques, éducation artistique et culturelle.

Deux salles de concert permettent l’accueil d’artistes issus de toutes les esthétiques musicales et d’un public varié. places de parking publiques et gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:30:00+02:00

© Aït Belkacem – Voir Autrement