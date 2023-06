Concert de Passi Café Charbon Nevers, 1 septembre 2023, Nevers.

Concert de Passi Vendredi 1 septembre, 20h00 Café Charbon sur réservation via le Café Charbon

Permettre aux jeunes d’accéder à des évènements culturels en lien avec les ateliers proposés dans le cadre du projet « quartier créatifs et culturels ».

Les ateliers proposés en amont du concert sont des initiations d’écriture de : scénario de court-métrage, stand-up et/ou rap.

L’idée est de permettre aux jeunes la découverte et l’initiation à la pratique de l’écriture sur différentes thématiques.

L’objectif est de permettre aux jeunes de pouvoir restituer et mettre en valeur ce qu’ils ont appris lors de ces ateliers.

Café Charbon 10 rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T20:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:59:00+02:00

