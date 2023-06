PASSI Café Charbon Nevers, 1 juillet 2023, Nevers.

PASSI Samedi 1 juillet, 20h00 Café Charbon Gratuit sur réservation fortement conseillée

Une trilogie d’album solo (« Les Tentations », « Genèse » et « Osyssée »), les iconiques Ministère A.M.E.R. et collectif Secteur Ä, un talent indéniable… PASSI s’impose comme un des noms immanquables de l’Histoire du Rap Français.

Avec plusieurs disques d’or records, un single de diamant et plus de 6 millions d’albums vendus avec le Secteur Ä, c’est un concert événement à voir sur la scène du Café Charbon le 1er juillet prochain.

Avec la présence de DJ Noise, Papillon et Orti.

Cet évènement, organisé par la ville de Nevers, lancera la programmation des animations estivales dans les quartiers de la ville.

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/01-07-2023-20-00-passi »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00