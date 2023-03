CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 24 juin 2023, Nevers. CAFÉ CHARBON NEVERS Samedi 24 juin, 20h00 Café Charbon 12€/10€ GODBLEED, quatuor Neversois nous délivre le meilleur d’un Post-Stoner aux accents Désert-rock, Sludge et Progressif. Le groupe revient avec un tout nouvel EP en juin, Fair Winds and Following Seas, qui verra ses titres joués en live pour la première fois sur la scène du Charbon ! facebook.com/godbleed Influencé par des groupes comme Red Fang, Silverchair ou Black Sabbath, RAGE OF MAMMOTH livre un rock lourd à base de riffs incisifs écrasés par un barrit guttural. Des mélodies intenses inspirées par l’environnement accidenté de l’arrière-pays minier de la Saône et Loire. facebook.com/people/Rage-of-mammoth Des titres qui transpirent le Stoner aux racines Hard Rock, MUDWEISER délivre un son cru d’une efficacité redoutable. Des pistes brutes sans fioritures et agressives auxquelles on ne peut décidemment pas résister… facebook.com/mudweiserband Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/24-06-2023-20-00-godbleed-mudweiser-rage-of-mammoth »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

