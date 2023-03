CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 27 mai 2023, Nevers. CAFÉ CHARBON NEVERS Samedi 27 mai, 20h00 Café Charbon 12€/10€ 2TH incarne la nouvelle vague d’un rap aux influences multiples : entouré de producteurs tels que Møme, BLV ou Bellaire, c’est en associant sonorités House et textes conscients qu’il se démarque.

Révélé au public suite au succès fulgurant de « Ne Fuis Pas », le jeune prodige enchaîne les dates en festivals et en salles (dont une Maroquinerie complète à Paris en janvier dernier et une Cigale prévue pour septembre) et annonce la sortie d’un nouvel EP avant l’été…

