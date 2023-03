CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 26 mai 2023, Nevers. CAFÉ CHARBON NEVERS Vendredi 26 mai, 20h00 Café Charbon 10€ Venu tout droit de Liverpool, l’orchestre a.P.A.t.T. vient nous ravir de ses compositions toutes plus hybrides. Le batteur prend le clavier, le guitariste chante, la clavieriste joue du violon… Et ça donne de doux instants de pop, une déferlante sludge qui fait saigner les enceintes ou une électro fiévreuse et contagieuse qui s’enchaîne avec une interlude contemporaine énigmatique. a.P.A.t.T. se joue des codes et pousse l’éclectisme à son paroxysme.

facebook.com/aPAtTpage Un spectacle résolument vivant avec déjàVU?… Le groupe vous invite à vous préparer à une rencontre purement improbable, une ouverture à l’aventure pour une création réunissant 4 fantastiques équilibristes. Une fée à la voix onirique, un circassien pyromane, un beatboxeur rieur… Instantané, vocal et jovial. Une symbiose physique, sonique et extatique. Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/26-05-2023-20-00-a-p-a-t-t-du00e9ju00e0-vu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T23:59:00+02:00

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Café Charbon Adresse 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Café Charbon Nevers

Évènements liés

Café Charbon Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon 2023-05-26 was last modified: by CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Café Charbon 26 mai 2023 Café Charbon Nevers Nevers

Nevers Nièvre