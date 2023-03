CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 13 mai 2023, Nevers.

CAFÉ CHARBON NEVERS Samedi 13 mai, 20h00 Café Charbon 10€/8€

Dans ses textes ou sur scène LOMBRE ne cache rien, ose avec un sourire franc et une danse proche de la transe, l’introspection pour la rendre universelle. Son premier album « Ailleurs » (sortie prévue pour mai) est une invitation au voyage intérieur, direction une vie faite de rêves à concrétiser et de réalités à embellir. Entre chanson flirtant avec l’électro et spoken word, Lombre invente un dialogue entre le sombre et le soleil pour mieux étourdir et ravir. Un amoureux des mots qui veut toucher les étoiles.

Pour mettre en lumière les millenials en première ligne d’une génération désenchantée, raconter l’amour ou illustrer musicalement le quotidien brut du Clermontois, THE DOUG prend la plume pour offrir une écriture poético-réaliste, et le micro pour délivrer sa verve fougueuse qui fait merveille sur scène. C’est l’œuvre brute d’un jeune artiste que l’on donne à voir, une œuvre belle et câline, violente et désespérée, aussi sombre que lumineuse. Sa personnalité hors-cadre ne laisse pas indifférente, tout comme la multitude de ses influences qui vont de Bon Iver aux films de Bruno Dumont jusqu’à l’héroic fantasy et Albert Camus.

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

