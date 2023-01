CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 29 avril 2023, Nevers.

JESSIE LEE & THE ALCHIMISTS + STRONG COME ONS Sam 29 Avril – 20h00⭑ – 15€/13€ handicap moteur mi

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

MANUFACTURE DU ROCK 2023

JESSIE LEE & THE ALCHIMISTS Crée en 2015, Jessie Lee & The Alchemists est un quintet de modern blues-rock co-leadé par la chanteuse-guitariste Jessie Lee et par le guitariste-compositeur Alexis “Mr AL” Didier, soutenus par le bassiste Laurent Cokelaere, le batteur Stéphane Minana et l’organiste Laurian Daire. Les influences anglo-saxones du groupe sont très larges, allant du blues au rock, en passant par la soul, la pop et même le jazz. La musique qu’ils créent est moderne, originale, nourrie de traditions, alliant émotion, liberté et puissance. Une alchimie surprenante.

STRONG COME ONS voit le jour en 2012 à Orléans. Le groupe s’est forgé une réputation tant sur scène avec des concerts à forte intensité qu’avec ses productions discographiques influencées par le rock underground, le swamp rock et le garage.

