CAFÉ CHARBON NEVERS Jeudi 6 avril, 18h30 Café Charbon

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

HITCH & GO (Québec)

Nouvel album fin 2022. Pour leur second tour en Europe, les Québécois de Hitch & Go feront un arrêt cette fois à Nevers pour nous montrer comment on fait du punk rock Outre Atlantique.

CHUMP (Belgique)

Après 2 passages à Nevers (Narmwatt et Conti), le groupe de punk rock Belge, bien connu à Nevers, posera ses amplis cette fois-ci au Café Charbon. Pour les amateurs de skate et ceux qui ont toujours voulu en faire, ce groupe est fait pour vous. Welcome to the Punk Rock Family.

