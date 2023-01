CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 11 mars 2023, Nevers.

CAFÉ CHARBON NEVERS Samedi 11 mars, 20h00 Café Charbon

15€/12€

KLEM + MILUA – Sam 11 Mars – 20h00

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/

KLEM c’est un rap d’émotion intense à l’univers mélancolique, qui dépeint ses états d’âmes et ses douleurs. A seulement 20 ans, il se démarque avec un rap très technique et mélodieux, des paroles tranchantes et sans filtre. Un sens du texte et de la mélancolie qui font de Klem, l’artiste au sad rap le plus streamé de sa génération. Klem écrit dans sa chambre depuis des années, sa sincérité bouleverse son public et révèle une vraie proximité entre l’artiste et ses abonnés.

MILUA Natif de Djibouti, Milua est un jeune rappeur français originaire de Lorient. Après avoir été retenu pour le concours national Buzz Booster, puis finaliste régional des Inouïs du Printemps de Bourges, il sort son premier projet, Tiamat, en décembre 2020, à seulement 18 ans. Un EP 6 titres enregistré dans les studios de la Maison pour tous de Kervénanec. En mai 2021, il revient avec le premier volume de son Incompris Tape, sur laquelle il invite le rappeur Klem Schen.



