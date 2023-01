CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

MICHEL CLOUP – Jeu 09 Mars – 18h30 handicap moteur mi Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « http://www.michelcloup.com »}]

https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ AFTER WORK Gratuit sur réservation Michel CLOUP Auteur-compositeur, chanteur, guitariste et manipulateur de sons, basé à Toulouse, Michel Cloup est actif depuis le début des années 90 avec, entre autres, les formations Diabologum, Expérience et aujourd’hui sous son nom. Il est connu pour un rock intransigeant, aventureux et lettré. Il a joué en Europe, aux États-Unis, en Russie, sur des grandes scènes de festival, dans des clubs minuscules, en plein air, en sous-sol, dans des théâtres, des centres d’art, et prochainement au Café Charbon…

www.michelcloup.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T18:30:00+01:00

2023-03-09T22:00:00+01:00

Café Charbon
10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS
Nevers 58000 Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté

