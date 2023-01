Instruments traditionnels … Musique ! Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Instruments traditionnels … Musique ! Café Charbon, 24 février 2023, Nevers. Instruments traditionnels … Musique ! Vendredi 24 février, 18h30 Café Charbon

Entrée libre

Présentation de la revue de la CAMOSINE « Instruments traditionnels en Nivernais-Morvan » par les auteurs et démonstrations musicales. Instruments, musiques, chants et danses seront au rendez-vous ! Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ La CAMOSINE vous invite à la présentation du dernier numéro de sa revue sur « Les instruments traditionnels en Nivernais-Morvan » par son auteur Jean-François Heintzen, dit Maxou, en collaboration avec Philippe Poulet. La présentation du travail de recherche sera suivie d’un temps musical des Jeunes Pousses du département de musiques traditionnelles du conservatoire de Nevers. Un pot amical sera ensuite offert par la CAMOSINE et animé par le groupe d’adultes de musiques traditionnelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T18:30:00+01:00

2023-02-24T21:00:00+01:00 Camosine

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Café Charbon Adresse 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS Ville Nevers lieuville Café Charbon Nevers Departement Nièvre

Café Charbon Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Instruments traditionnels … Musique ! Café Charbon 2023-02-24 was last modified: by Instruments traditionnels … Musique ! Café Charbon Café Charbon 24 février 2023 Café Charbon Nevers Nevers

Nevers Nièvre