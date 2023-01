Concert COPYCAT /Pop Folk Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Concert COPYCAT /Pop Folk Café Charbon, 2 février 2023, Nevers. Concert COPYCAT /Pop Folk Jeudi 2 février, 18h30 Café Charbon

Gratuit sur réservation

Lancement du MagJeunes#2 – Jeu 02 Fév – 18h30 handicap moteur mi Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ De 19 h 15 à 19 h 30 : Lancement du 2ème numéro du Mag Jeunes De 19 h30 à 20 h : Présentation du Mag Jeunes et du blog, échanges avec les auteurs et le public De 20 h à 20 h 15 : Présentation du projet « Pink Lady » par les élèves du collège Paul LANGEVIN. Ce projet mené sur l’année 2022 a permis aux élèves du collège Paul LANGEVIN situé à Fourchambault de participer au tournage du clip officiel du groupe et d’interpréter un morceau au festival « Saul Fest » en juin 2022. L’expérience a fait l’objet d’un article dans le Mag Jeunes De 20 h30 à 21 h : Concert COPYCAT /Pop Folk Les influences des deux jeunes musiciennes se croisent avec bonheur : pop-folk pour Zoé, rock énergique pour Apolline. Cela donne un spectre très large d’influences : d’Asaf Avidan à R.E.M., de Django Django à Nada Surf. De 20 h 30 à 21 h : Pot offert par le Département

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T18:30:00+01:00

2023-02-02T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Café Charbon Adresse 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS Ville Nevers lieuville Café Charbon Nevers Departement Nièvre

Café Charbon Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Concert COPYCAT /Pop Folk Café Charbon 2023-02-02 was last modified: by Concert COPYCAT /Pop Folk Café Charbon Café Charbon 2 février 2023 Café Charbon Nevers Nevers

Nevers Nièvre