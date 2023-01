Auditions régionales Bourgogne

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuient sur 29 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire les perles rares.

Les groupes sélectionnés :

Originaire de Dijon et formé en février 2021, DIAMOND DOG donne le ton : des titres intemporels et une forte identité post-punk dans le son et la composition des morceaux, enrichié par la singularité d’une vision dystopique et poétique.

Deux étudiants en « Bourrin LV2 » forment un duo Punk minimaliste (basse et batterie) et sont rapidement exclus du conservatoire, avec mention. Ils disposent d’un répertoire de musique jouée très fort avec des paroles spontanément engagées, hurlées à qui veut bien les entendre. Dans une époque où “on ne peut plus rien dire”, la Pigñata a décidé de gueuler fort !

O?NI est un rappeur de la scène underground Dijonnaise. Il commence la musique en tant qu’autodidacte avec ses amis d’enfance HUZ et Wavy en 2015 dans un Home STUDIO élaboré par leur soin. Au fil des années, ils apprennent ensemble à composer, mixer et créer leur musique. Ils se produisent sur de petites scènes dijonnaise et décident de faire de leur passion un métier… En 2020 ils fondent le collectif DripHouse avec plusieurs amis passionnés et talentueux et réalisent leur premier Clip “J’accélère”.

Avec une plume qui dessine les mots, SIIRE nous invite à la réflexion sur différents thèmes comme la solitude, ou l’acceptation de soi. Oscillant entre des morceaux froids sortant tout droit d’une dystopie, et d’autres plus chaleureux mais fébriles. SIIRE nous livre des fragments de son univers, où douceur et amertume se côtoient. Capturer les émotions et les transmettre afin de les rendre universelles, tel est l’objectif de SIIRE à travers la musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:00:00+01:00

2023-01-28T23:59:00+01:00