Maison du Projet tout Pile, le vendredi 8 avril à 16:00

* Présentation du projet de démolition de l’ancienne crèche Marie-Buisine, rue Marie Buisine * Explication des chantiers dans l’espace public

Entrée libre

Café chantier – Pile Maison du Projet tout Pile 53 rue de condé 59100 Roubaix Roubaix Est Nord

2022-04-08T16:00:00 2022-04-08T17:00:00

