Épinal Vosges

Les Grandes Bouches, composé de Philippe Dutheil : direction chorale, chant, guitare, Anne-Laure Grellety : chant, batterie, percussions et de Laurent Beq : chant, clavier, accordéon, basse, nous proposent un concert participatif ‘’Jaurès – Le Bal Républicain’’.

Naviguant entre improvisation et travail millimétré, ces funambules de la corde vocale enchaînent jongleries et acrobaties sans jamais mettre en péril l’harmonie de leur prestation. Ça jazze, ça swingue, ça groove, ça nous entraîne un peu partout, la musique des Grandes Bouches est un méli-mélo stimulant où la vitalité surgit de nulle part. Ces agités du vocal sont reconnus pour leur travail autour du chant polyphonique et militant.

A noter que ce concert accueillera sur scène des chorales d’élèves de différents établissements scolaires de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, écoles primaires et collège, ainsi que des chorales d’adultes, qui partageront le concert avec les musiciens des Grandes Bouches. Une belle expérience, un concert plein d’humanité, à découvrir et à partager !!!!

