New Vintage Café CHABALIER Bercy Paris Catégorie d’Évènement: Paris New Vintage Café CHABALIER Bercy, 21 juin 2023, Paris. New Vintage Mercredi 21 juin, 19h30 Café CHABALIER Bercy Groupe de passionés créé en 2013 et travaillant dans le même entreprise. Reprises de morceaux célébres jazz, blues, rock, bossa nova. Café CHABALIER Bercy 58 rue de Bercy Paris 12 Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France Café Chabalier a coté de la cinémathèque parc de Bercy Metro Bercy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00 ©Thierry LEROY Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Café CHABALIER Bercy Adresse 58 rue de Bercy Paris 12 Ville Paris Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Café CHABALIER Bercy Paris

Café CHABALIER Bercy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

New Vintage Café CHABALIER Bercy 2023-06-21 was last modified: by New Vintage Café CHABALIER Bercy Café CHABALIER Bercy 21 juin 2023 Café CHABALIER Bercy Paris

Paris