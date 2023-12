Rencontre dédicace avec Patrick FORT CAFE CENTRAL de Mugron Mugron, 4 décembre 2023, Mugron.

Mugron,Landes

Le Plumier d’Eugénie accueillera Patrick FORT pour son livre

Là-bas, la forêt m’attend.

Cette soirée se déroulera au café Le Central de Mugron.

L’entrée est libre et gratuite-

Les consommations restent à la charge de chacun .

CAFE CENTRAL de Mugron Place Frédéric Bastiat

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Le Plumier d’Eugénie will welcome Patrick FORT for his book

Là-bas, la forêt m’attend.

The evening will take place at Le Central café in Mugron.

Admission is free

Drinks are on the guests’ own account

Le Plumier d’Eugénie acogerá a Patrick FORT por su libro

Là-bas, la forêt m’attend.

La velada tendrá lugar en el café Le Central de Mugron.

La entrada es gratuita

Las bebidas correrán a cargo de cada uno

Le Plumier d’Eugénie wird Patrick FORT für sein Buch begrüßen

Dort wartet der Wald auf mich.

Der Abend findet im Café Le Central in Mugron statt.

Der Eintritt ist frei und kostenlos-

Die Getränke sind von jedem selbst zu zahlen

