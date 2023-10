STICO CAFE CANTINE Gençay, 25 novembre 2023, Gençay.

STICO Samedi 25 novembre, 21h30 CAFE CANTINE

Plus de 20 ans à parcourir les bars et les scènes pour accompagner de nombreux groupes… Stico vous propose aujourd’hui de venir découvrir son univers musical personnel à travers ses compositions à la fois douces et intenses.

Vidéo

CAFE CANTINE 24 place du Marché, 86160 Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://stico.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:15:00+01:00

chanson française