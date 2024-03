Café Bulles Rencontre avec Lou Zago et Limcela Médiathèque Quimperlé, samedi 13 avril 2024.

Café Bulles Rencontre avec Lou Zago et Limcela Médiathèque Quimperlé Finistère

Venez rencontrer Lou Zago et Limcela, illustratrices de BD

Pourquoi partir ? Se retrouver ? Vivre différemment ? Cinq femmes qui ont fait le choix de partir et revenir nous entraînent dans le sillage de leur voyage à travers un road-BD inspirant.

Césure de Laure Garancher est une réflexion sur le voyage à travers les parcours croisé de 5 femmes. Découpés en 6 chapitres, les portraits d’Emilie, Laurence, Maylis Elena et Victoire, évoquent successivement leur jeunesse, la préparation de leur périple, la communication et les difficultés rencontrées sur place et enfin leur retour. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13

Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

L’événement Café Bulles Rencontre avec Lou Zago et Limcela Quimperlé a été mis à jour le 2024-02-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS