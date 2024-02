Café bulles rue Dixmude Lesneven, samedi 17 février 2024.

Café bulles rue Dixmude Lesneven Finistère

Youpi ! 2024 est une année bissextile un jour de plus pour lire… plus. Plus de bandes dessinées, bien entendu. Vous vous rappelez votre bonne résolution Cette année, je me mets à la BD ! ?

Alors venez au Café bulles découvrir les dernières acquisitions de la médiathèque et partager votre nouvelle passion dans une ambiance décontractée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:30:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

rue Dixmude médiathèque René Pétillon

Lesneven 29260 Finistère Bretagne mediatheque@lesneven.bzh

L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2024-02-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne