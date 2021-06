Vitré Vitré Ille-et-Vilaine, Vitré Café Bulle – DJ SET, MUSIQUE AU CASQUE, PHOTOS SLEEVE FACE Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré Ille-et-Vilaine Dans le cadre des retrouvailles du mois de juin du café bulle, un atelier « Dj Set, Musique au casque, photos sleeve face » est organisé au café bulle le dimanche 20 juin de 15h à 17h. Pour plus d’informations, contactez le café bulle au 09 81 61 67 06 ou par mail à bullecafeasso@gmail.com bullecafeasso@gmail.com +33 9 81 61 67 06 Dans le cadre des retrouvailles du mois de juin du café bulle, un atelier « Dj Set, Musique au casque, photos sleeve face » est organisé au café bulle le dimanche 20 juin de 15h à 17h. Pour plus d’informations, contactez le café bulle au 09 81 61 67 06 ou par mail à bullecafeasso@gmail.com

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Étiquettes évènement : Autres Lieu Vitré Adresse Café Bulle Vitré 2 Rue Clairefontaine Ville Vitré