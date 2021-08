Villeneuve-Tolosane Bibliothèque municipale de Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Café Bricol Bibliothèque municipale de Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Café Bricol Bibliothèque municipale de Villeneuve-Tolosane, 15 septembre 2021, Villeneuve-Tolosane. Café Bricol

Bibliothèque municipale de Villeneuve-Tolosane, le mercredi 15 septembre à 16:00

Des Cafés qui réparent… Les objets du quotidien qui ont cessé de fonctionner d’abord, mais également les liens entre nous. Ou comment allier lutte contre l’obsolescence programmée et délitement des liens sociaux. Et tout ça autour d’une tasse fumante !

Entrée libre I sur inscription

Des Cafés qui réparent… Les objets du quotidien qui ont cessé de fonctionner d’abord, mais également les liens entre nous Bibliothèque municipale de Villeneuve-Tolosane 2, place du Fort 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T16:00:00 2021-09-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Bibliothèque municipale de Villeneuve-Tolosane Adresse 2, place du Fort 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane lieuville Bibliothèque municipale de Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane