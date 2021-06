Café Bricol aux Chalets Maison de quartier des Chalets, 7 octobre 2021-7 octobre 2021, Toulouse.

Café Bricol aux Chalets

Maison de quartier des Chalets, le jeudi 7 octobre à 18:30

Malgré la chasse au gaspillage, on se rend compte que trop souvent, nous jetons des articles qui pourraient encore servir. Petits appareils électroménagers, meubles, jouets, vêtements sont abandonnés sur le trottoir pour être broyés car leur réparation par un⋅e professionnel⋅le serait trop chèr. Pour lutter contre cela, nous organisons régulièrement des Cafés Bricol’ pour réparer ensemble lors de rencontres gratuites et ouvertes à tou⋅te⋅s. Et ainsi apprendre à être plus autonomes, moins remplir les décharges, moins vider son porte-monnaie et passer des moments sympas ! Pendant ces rencontres, chacun⋅e apporte ses objets en mauvais état et on se met à l’ouvrage avec les bricoleur⋅euse⋅s bénévoles. On apprend à réparer son petit électroménager (lampes, casques audio, fer à repasser, mixeur, perceuse, chargeur, …) grâce à un peu d’outillage et quelques bonnes volontés pour transmettre des savoirs de base en bricolage (électrique, électronique, mécanique). On apprend aussi à trouver l’information sur Internet (forums et sites de tutoriels pour réparer des pannes connues, trouver des pièces détachées d’occasion, …). Et puis on rencontre ses voisin⋅e⋅s !

Gratuit , pas d’inscription

Ne jeter plus votre petit électroménager en panne, venez essayer de la réparer !

Maison de quartier des Chalets 7 boulevard Matabiau 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



