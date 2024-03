Café Bricol Ancienne gendarmerie Saint-Orens-de-Gameville, samedi 16 mars 2024.

Un appareil en panne, qui ne tient plus la charge, qui ne s’allume plus, qui fait un bruit anormal…. Votre perceuse, micro-ondes, machine à café, aspirateur, grille-pain… ne fonctionne plus ? Rien n’est perdu ! Il est peut-être réparable. Nous vous montrons comment démonter l’appareil, nous regardons ensemble, nous diagnostiquons la panne et réparons avec vous, et si besoin nous vous aidons à trouver la pièce de remplacement. Et il ne restera plus qu’à remonter tout ça. En cas d’échec, vous n’aurez aucun regret de vous en séparer car vous aurez tout tenté.

Ancienne gendarmerie 4 avenue de Revel 31650 St-Orens de Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie

