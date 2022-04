Café biscottes au GRETA de Carhaix Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Café biscottes au GRETA de Carhaix
GRETA Avenue de Waldkappel
Carhaix-Plouguer

2022-04-22 09:00:00 – 2022-04-22 13:00:00

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer Café rencontre.

Vous êtes demandeur d’emploi, en recherche de stage, ou en reconversion professionnelle?

Venez échanger, rencontrer des acteurs économiques, vous informer sur les métiers et les entreprises qui recrutent sur le territoire. +33 2 98 93 75 77 Café rencontre.

