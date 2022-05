Café Biodiversité Saint-Nicolas-du-Pélem, 6 mai 2022, Saint-Nicolas-du-Pélem.

3ème rencontre pour les cafés biodiversité sur la CCKB !

La CCKB, engagée aujourd’hui dans un grand projet d’atlas intercommunal, veut approfondir la connaissance du patrimoine naturel. Ce besoin s’accompagne de la mise en place d’outils d’observation et de participation pour tous. Chacun d’entre nous possède une histoire avec la nature qui l’entoure au quotidien.

C’est pourquoi nous organisons aujourd’hui des évènements de rencontres chaleureuses pour discuter autour d’une bonne boisson chaude. Ce sera les premières semaines de chaque mois, jusqu’à l’hiver, sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.

À cette occasion, l’équipe de l’atlas et les associations naturalistes locales seront réunies pour discuter avec vous. Il y aura des animations nature, des supports visuels ainsi qu’une présentation des actions menées et des prochaines sorties naturalistes ! Ces évènements permettront aussi de discuter de ce qu’il se passe aujourd’hui pour la biodiversité dans notre région, de mettre en avant les nouvelles démarches et de récupérer les témoignages de chacun.

Car cet atlas se construit avec la participation de tous. Et votre vécu est capital pour enrichir ce projet à bâtir ensemble.

À la Taverne des Ducs à 19h30. Entrée libre sans inscription préalable.

