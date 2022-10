Café Biodiversité Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Ctes-d’Armor Bon Repos sur Blavet 8ème rencontre pour les cafés biodiversité sur la CCKB ! La Communauté de Communes du Kreiz Breizh organise la 8ème édition des cafés biodiversité. Ces cafés sont des moments de rencontres chaleureuses et de partage sur la biodiversité en Kreiz Breizh. À cette occasion, l’équipe de l’Atlas de la Biodiversité et des associations naturalistes locales seront présentes pour échanger avec vous. Au programme de ce café : L’univers des champignons.

La soirée sera dédiée à un grand quizz pour mesurer vos connaissances ! Au Ti Devine’s à 19h. Gratuit | Ouvert à tous et à toutes.

Informations au 02 96 29 18 18 | gaby.siberil@cckb.bzh

