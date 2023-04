Café bénévoles dans le 13e ! MVAC13 MVAC13 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Café bénévoles dans le 13e ! MVAC13 MVAC13, 12 avril 2023, Paris. Le mercredi 12 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit maison.asso.13@paris.fr Vous souhaitez devenir bénévole ? Participez au café bénévoles le 12 avril, à 19h à la MVAC 13. La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e, en partenariat avec France Bénévolat, vous propose de venir rencontrer des associations à la recherche de bénévoles ! Rendez-vous à la MVAC 13 au 11, rue Caillaux 75013 Paris le mercredi 12 avril 2023 à 19h. Le bénévolat se conjugue avec de nombreuses thématiques (social, sportif, culturel, international…), concerne différents types de missions (administratives, de communication ou de terrain auprès de différents publics précaires, âgés, jeunes, malades, handicapés…) et s’adapte à tous les » temps » (bénévolats ponctuels, » à la demande « , réguliers, le jour, le soir, le week-end, à distance…). Venez découvrir celui qui vous conviendra ! MVAC13 MVAC13 11 rue Caillaux 75013 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/897118014849149/ 0156617760 maison.asso.13@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC13 https://www.facebook.com/MVAC13

MVAC13

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu MVAC13 MVAC13 Adresse 11 rue Caillaux Ville Paris Departement Paris Lieu Ville MVAC13 MVAC13 Paris

MVAC13 MVAC13 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Café bénévoles dans le 13e ! MVAC13 MVAC13 2023-04-12 was last modified: by Café bénévoles dans le 13e ! MVAC13 MVAC13 MVAC13 MVAC13 12 avril 2023 MVAC13 MVAC13 Paris Paris

Paris Paris