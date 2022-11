GOFLY / Laurent Massari Café Beau Rivage Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

GOFLY / Laurent Massari Café Beau Rivage, 26 novembre 2022, Marseille. GOFLY / Laurent Massari Samedi 26 novembre, 19h00 Café Beau Rivage

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Café Beau Rivage 13, Quai de Rive Neuve 13007 Marseille 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur – Concert Live

* Les « GOFLY » Une des références covers dans le sud pour une soirée électrique et sauvage.

– DJ Set

* Laurent Massari

– Côté restauration

* Une carte à tapas by Café Beau Rivage

* un coin écaillé pour les amateurs d’iode

Café Beau Rivage

13, Quai de Rive Neuve 13007 Marseille

* Pour l’occasion et pour vous recevoir plus nombreux la terrasse sera réaménagée.

* Entrée gratuite et uniquement sur listing en MP / places limitées / pas de réservation de tables

* Contact: Facebook mp

Instagram: larty.marseille

Julien 0630183391

thierry 0609403352

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T19:00:00+01:00

2022-11-27T02:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Café Beau Rivage Adresse 13, Quai de Rive Neuve 13007 Marseille 7e Arrondissement Ville Marseille lieuville Café Beau Rivage Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Café Beau Rivage Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

GOFLY / Laurent Massari Café Beau Rivage 2022-11-26 was last modified: by GOFLY / Laurent Massari Café Beau Rivage Café Beau Rivage 26 novembre 2022 Café Beau Rivage Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône