Vosges Remiremont Stéphane Godefroid, gérant de la librairie spécialisée en bandes dessinées « La Parenthèse » à Nancy, revient à la rencontre des lecteurs de la médiathèque. Il présentera sa sélection des titres parus ces derniers mois : gros tirages ou sorties plus confidentielles, romans graphiques ou BD plus classiques, etc. Installez-vous avec un café ou un thé et venez écouter, discuter, emprunter… +33 3 29 22 50 01 https://mediatheque.ccpvm.fr/ Médiathèque Le Cercle

