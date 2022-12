Café-BD Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Café-BD Plouguerneau, 21 janvier 2023, Plouguerneau . Café-BD 1 Rue du Colombier Armorica Plouguerneau Finistère Armorica 1 Rue du Colombier

2023-01-21 15:00:00 – 2023-01-21 17:00:00

Armorica 1 Rue du Colombier

Plouguerneau

Finistère La médiathèque vous propose une rencontre dans un lieu différent une fois par mois afin d’échanger autour de la bd avec pour point de départ le prix Du Vent dans les BD.

Ouvert à tous, en toute simplicité, pour les amateurs des bandes dessinées ou les novices. Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Plouguerneau Finistère Armorica 1 Rue du Colombier Ville Plouguerneau lieuville Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Departement Finistère

Plouguerneau Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Café-BD Plouguerneau 2023-01-21 was last modified: by Café-BD Plouguerneau Plouguerneau 21 janvier 2023 1 Rue du Colombier Armorica Plouguerneau Finistère finistère Plouguerneau

Plouguerneau Finistère