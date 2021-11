Lisieux Médiathèque André Malraux Calvados, Lisieux Café BD Médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Venez partager avec les bibliothécaires vos coups de cœur BD, autour d’un café. Rencontre ouverte à tous, sans condition d’âge.

Gratuit

Le rendez-vous de la bande dessinée Médiathèque André Malraux Lisieux, Place de la République Lisieux Calvados

