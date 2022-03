Café-BD avec l’auteur de BD Bertrand Galic Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Café-BD avec l’auteur de BD Bertrand Galic Landerneau, 26 mars 2022, Landerneau. Café-BD avec l’auteur de BD Bertrand Galic rue de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

2022-03-26 – 2022-03-26 rue de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias

Landerneau Finistère Rencontre et échanges avec l’auteur de BD Bertrand Galic autour de sa dernière BD “Fukushima, chronique d’un accident sans fin”, parue chez Glénat. Echanges, suivis d’une dédicace en partenariat avec la librairie les Passagers du livre. mediatheque@mairie-landerneau.fr +33 2 98 85 76 00 Rencontre et échanges avec l’auteur de BD Bertrand Galic autour de sa dernière BD “Fukushima, chronique d’un accident sans fin”, parue chez Glénat. Echanges, suivis d’une dédicace en partenariat avec la librairie les Passagers du livre. rue de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse rue de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias Ville Landerneau lieuville rue de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau Departement Finistère

Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Café-BD avec l’auteur de BD Bertrand Galic Landerneau 2022-03-26 was last modified: by Café-BD avec l’auteur de BD Bertrand Galic Landerneau Landerneau 26 mars 2022 finistère landerneau

Landerneau Finistère