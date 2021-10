Paris Au Café de Paris île de France, Paris CAFÉ BAVARD DE MOUSSA LEBKIRI • Café de Paris Au Café de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE – TOURNÉE GÉNÉRALE ! DU 8 OCT AU 14 NOV 2021 _____________________________________ AU PROGRAMME ⭐ CAFÉ BAVARD DE MOUSSA LEBKIRI [ Scène ouverte ] Le Café Bavard de Moussa dans la tradition des cafés d’antan de Belleville à Ménilmontant, propose une joyeuse Scène Découverte d’artistes professionnels et amateurs de tous bords (musique, humour, chanson, slam, textes, poésie, théâtre, conte, danse….) ; un très beau moment de bavardage, de rencontre autour d’un verre. Le Café Bavard existe depuis 2011, accueille un large public et a séduit M6 qui pourrait un jour titrer “Le Café Bavard a d’incroyables talents”. Vous êtes artiste et souhaitez un passage sur scène inscrivez-vous sur: resa_artiste@lebkiri.com Après avoir régalé notre esprit, pour ceux et celles qui le souhaitent, nous poursuivrons la soirée autour d’un couscous. Entrée : 13€ (1 boisson comprise) Couscous 12€ à régler au restaurateur DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 À 17H Au CAFÉ DE PARIS 158, rue Oberkampf – 75011 PARIS Métro Ménilmontant (à 100m) _____________________________________ INFOS PRATIQUES Café de Paris 158 Rue Oberkampf, 75011 Paris ▹www.villesdesmusiquesdumonde.com ▹06 15 87 48 93 – 01 75 57 58 16 Concerts -> Musiques du Monde Au Café de Paris 158 Rue Oberkampf Paris 75011 Contact :Au Café de Paris 01.43.57.34.67 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com https://www.facebook.com/events/557325615521643/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Concerts -> Musiques du Monde Musique

